«Гуменник не даёт себе поблажки». Боброва и Журанков — о победе фигуриста на ГП в Москве

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о победе Петра Гуменника на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Между ними состоялся такой диалог в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Боброва. Я лично хочу поздравить Петра Гуменника с первым местом на этапе Гран-при России. Катался он вполне себе неплохо.
Журанков. Я бы даже сказал, что он катался хорошо.
Боброва. Катался хорошо. Но я ещё говорила про него на прошлом этапе, что мне было интересно за ним наблюдать — хорошие программы. Сейчас он ещё и собрал элементы, собственно, из чего и вышло это первое место. Низкий поклон, здоровья и дальше ещё расти и расти! А расти там правда ещё есть куда. Но уже на этом этапе это было прекрасно.
Журанков. Он знаешь чем берёт? Это как раз я в пику Мише Коляде. Гуменник не даёт себе поблажки, он идёт вперёд. То есть надо делать четверной сальхов, четверной риттбергер, да, там не докрутил, но всё равно пытается, выкручивается, четверной сальхов в каскаде сделал. Он себе не даёт отступа, и в итоге это заслуженная победа.
Боброва. Я бы сказала, бесспорная победа.
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