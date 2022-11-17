«Могут возникнуть вопросы у более взрослого поколения». Боброва — о программе Семененко

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о программе российского фигуриста Евгения Семененко. Между ними состоялся такой диалог в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Боброва. Я очень рада видеть Женю Семененко на старте, что он потихонечку восстанавливается. Да, пока что не всё идеально, насколько нам бы хотелось, но, опять же, этот спортсмен показывает свою стабильность. То есть если он выходит, то он максимально старается бороться и делать всё, как, например, он показывал нам в предыдущих сезонах. Да возможно, он не столь пластичный, как некоторые, но он берёт своим, берёт стабильностью. Если он выходил, то прыгал всё, с отличным контентом, и сейчас он это нам продолжает показывать. Он продолжает искать своё лицо, и в этом сезоне мне нравятся обе программы. Я не скажу, что это минус, но у него такие неординарные руки! У него нет классических рук, как, допустим, есть у Миши Коляды, нет таких музыкальных рук, как, допустим, у Даниеляна. Но у него есть что-то такое своё интересное. И вот в короткой они этим рукам нашли применение. И это класс! Я очень рада, что они нашли это.

Журанков. Мне даже здесь k-pop понравился в произвольной программе. Он был скатан с акцентами. Он отработал определённые музыкальные, хореографические акценты, и это смотрелось интереснее.

Боброва. Здесь мы можем много сравнивать: у кого-то классическая программа, у кого-то современная. Мне всё равно нравится эта программа. Да, она неидеальная, пока что есть какие-то провальные моменты. Но чем мне нравится эта программа? Она неожиданная! Мы этого не видели, интересно наблюдать, что будет дальше. Есть классные моменты. Да даже причёска и то, что он сам себе отбелил волосы. Ему нравится это катать, ему нравится этот стиль музыки, он получает кайф, когда он это катает. Да, возможно, могут возникнуть вопросы у более взрослого поколения: «Что это, это какое-то кривляние, непонятная музыка, ещё и корейская». Но, возможно, и не всем должно быть понятно. Главное, чтобы всем нравилось и было интересно, а Женя продолжал показывать свою стабильность.

Журанков. Главное, чтобы это отклик вызывало, — это важно.

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