«Это же просто класс». Боброва оценила программы и мастерство Туктамышевой

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о программах чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

«Говоря про Лизу в короткой программе: вот она выходит, и если посмотреть на её лицо, да даже на то, как она глаза поднимает, — ты понимаешь, что живое лицо. Она не играет, не придумывает. Она живёт. Есть моменты, в которых видно: это не потому, что ей сказали руку так сделать или как-нибудь глазом подмигнуть. Она делает это так, потому что она сейчас так это чувствует. Может, в следующий раз она по-другому сделает, действительно подмигнёт, но это будет естественно. Это не наигранно. Она так чувствует. И это очень важно.

Мне очень понравился её костюм в произвольной. Эта идея с розой, и хорошо, что не чёрной, как она сказала в интервью, а бордовой. Ей очень подходит. И в программе, то, что я всё время пытаюсь рассказать и объяснить зрителям. Что есть колоссальная разница, какие бы ультра-си элементы ни делала та или иная спортсменка, но когда Лиза ложится в последнюю позу и делает финальные руки, ну вы посмотрите — она же живёт в этом движении. Это же просто класс. Она не обманывает зрителя, а мы ей с удовольствием верим», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».