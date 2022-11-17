«Что делать Коляде? Заканчивать!» Алексей Ягудин раскритиковал фигуриста

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин посоветовал российскому фигуристу Михаилу Коляде закончить карьеру.
«Что делать Коляде? Заканчивать! Нет смысла продолжать? А мы же не знаем! Они же молчат. Сейчас прочитал его интервью: одно либо два слова в ответе. Они не говорят. Ну пожалуйста, если такая тайна – молчите. Парню не 13–14 лет, когда можно надеяться на будущее. Человек, извините, даже на Олимпиаде в Пекине не выступал. А где ты был с чемпионата России по начало этого сезона? Опять скажу, без каких-либо нападок, низкий поклон таланту этого человека. Но просто говорить о том, что он талантливый, давайте дождёмся, – ну я устал ждать, правда.
Я сказал в эфире фразу: «Ваши ожидания – ваши проблемы», как сказал Аршавин. Да, это мои проблемы, вот я делюсь с вами моей проблемой – что я ждал. Я хочу видеть, а не ждать! Просто человек, значит, абсолютно без характера, не может собирать элементы. Но это его жизнь, а не моя. Я чисто со стороны говорю о том, что происходит. Почему другие с меньшим багажом данных вгрызаются в лёд и стараются, вытаскивают порой из гроба элементы, а Миша – нет? И здесь, мне кажется, не в Алексее Николаевиче дело. Просто есть такие люди – нереально талантливые, но нервы, голова. Здесь, по-моему, абсолютно всем это понятно. Но мне опять скажут: «Закрой свой рот, Алексей, и будь корректным». А я считаю, что я абсолютно корректен в своих высказываниях. И буду говорить дальше.
Я никого не чихвощу. Хорошо, давайте поменяем риторику. Миша – молодец, здорово! Мишка, ты классный! Ну, в принципе, Мишка и так классный. Помните, он как-то ответил на мой вопрос «Как ты так катаешься?» тоже парой слов: «Я просто слышу музыку». Это тот человек, который нереально одарён жизнью, так слышит музыку. Но на этом, в принципе, всë и заканчивается. Он просто слышит музыку», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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