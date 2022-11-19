Самоделкина захватила лидерство по итогам КП на 5-м этапе Гран-при России, Трусова — 3-я

В Самаре фигуристки представили короткие программы в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Промежуточное лидерство захватила ученица Светланы Соколовской Софья Самоделкина. На втором месте расположилась Анна Фролова, на третьем – серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Короткая программа
1. Софья Самоделкина – 73,15 балла.
2. Анна Фролова – 70,74 балла.
3. Александра Трусова – 69,50.
4. Ксения Гущина – 69,31.
5. Софья Чаплыгина – 62,79.
6. Арина Онищенко – 59,65.
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