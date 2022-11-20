Тарасова, Матыцин, Навка и Валиева посетили церемонию прощания с Александром Горшковым

В Москве на малой спортивной арене «Лужники» проходит торжественная церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александром Горшковым. 17 ноября стало известно, что Горшков скоропостижно ушёл из жизни. Ему было 76 лет.

Проститься с Горшковым пришли министр спорта России Олег Матыцин, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

По информации некоторых СМИ, церемонию также посетили Татьяна Навка, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Екатерина Боброва, тренеры Александр Жулин, Нина Мозер и Анжелика Крылова.