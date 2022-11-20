Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова, Матыцин, Навка и Валиева посетили церемонию прощания с Александром Горшковым

Тарасова, Матыцин, Навка и Валиева посетили церемонию прощания с Александром Горшковым
Комментарии

В Москве на малой спортивной арене «Лужники» проходит торжественная церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александром Горшковым. 17 ноября стало известно, что Горшков скоропостижно ушёл из жизни. Ему было 76 лет.

Проститься с Горшковым пришли министр спорта России Олег Матыцин, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

По информации некоторых СМИ, церемонию также посетили Татьяна Навка, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Екатерина Боброва, тренеры Александр Жулин, Нина Мозер и Анжелика Крылова.

В нём сомневались все — даже Тарасова. Как легендарный Горшков собрал 13 титулов В нём сомневались все — даже Тарасова. Как легендарный Горшков собрал 13 титулов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022