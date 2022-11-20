Трусова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при в Самаре.

«Я старалась, да, было лучше, чем в Сочи. Мне очень приятна такая поддержка на этом турнире, очень поддерживают ещё на разминке, мне очень приятно. Спасибо большое болельщикам. Больше не хотелось бы ничего комментировать».



– Раньше вы очень переживали свои падения, неудачный прыжок. Сейчас выходите с улыбкой, получаете удовольствие от самой жизни, от самого выступления. Что повлияло на изменение мировоззрения?

– Олимпиада, — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа



1. Софья Самоделкина – 217,87.

2. Александра Трусова – 213,80.

3. Ксения Гущина – 196,18.