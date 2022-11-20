Кадырова и Колесов: что помогло нам скататься? Упорство, труд, дисциплина

Российская пара фигуристов Ясмина Кадырова/Валерий Колесов прокомментировали выступление на пятом этапе серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию.
Кадырова: Нужно ещё совершенствоваться, но есть время подготовиться к чемпионату России.
Колесов: Согласен с мнением партнёрши. Сейчас будем работать над выносливостью, чтобы выкатывать нашу программу, и всё будет прекрасно. Был не такой большой перерыв, мы приехали, буквально несколько дней отдохнули и начали готовиться к этому старту. Вроде бы мы знаем всё, как делать, но из-за того, что устали, не такой объём работы взяли к этому старту.
Кадырова: Что помогло нам скататься? Упорство, труд, дисциплина. Нам очень комфортно кататься друг с другом, потому что мы понимаем друг друга, всё учитываем, никто не обижается из-за замечаний, пытаемся найти баланс, прийти к общему знаменателю.
Колесов: От Яси я почерпнул то, что она всегда в позитивном настрое, даже если что-то на тренировке не получается, Яся выстраивает всё так, чтобы мы закончили с хорошим настроением. Мы поняли, что это нормально, когда что-то не получается, мы не роботы.
Кадырова: предварительно следующий старт — чемпионат России, но если будут соревнования в Питере — поучаствуем, — приводит слова фигуристов из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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