Иван Букин: «Ледниковый период» — это прекрасный период в моей жизни

Двукратный чемпион России, пятикратный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, рассказал о своих эмоциях от участия в телешоу
«Ледниковый период» — это прекрасно, на самом деле. Это прекрасный период в моей жизни, от которого я получил огромную мотивацию и очень большой опыт, честное слово.
Как меня изменил «Ледниковый период»? Это, наверное, больше в голове происходит. Я думаю, что перелом идёт внутри, в сознании, ты по-другому начинаешь вообще относиться к фигурному катанию как спортсмен и понимаешь какие-то вещи иначе.
Был ли образ, который заставил выйти из зоны комфорта? Нет, на самом деле я готов пробовать любые образы, и здесь я вообще был за то, чтобы пробовать как можно более необычное. Есть постановщики, которые тоже нас видят по-разному, так что были очень интересные образы. Я доволен вообще каждой программой, и это тоже большой опыт. Это очень круто!» — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
В нынешнем сезоне телешоу «Ледниковый период» Букин выступает с телеведущей Аллой Михеевой.
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