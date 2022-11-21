Виктория Синицина: тяжело мне дались последние дни

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка призналась, что ей непросто дались последние дни, омрачённые уходом из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Друзья, всем привет! Тяжело мне дались последние дни.

Вчера мы простились с Александром Георгиевичем. До сих пор невозможно осознать, что его больше нет с нами… Даже сейчас сложно что-либо говорить публично. Надеюсь, вы меня за это простите.

С завтрашнего дня я продолжу ставить обычные посты в сетях, а все свои мысли оставлю при себе. Не хочу, чтобы вы грустили вместе со мной», — написала Синицина.

Напомним, Горшкову было 76 лет. В настоящий момент исполняющим обязанности президента ФФККР является генеральный директор организации Александр Коган.