«Ощущение, что по всему телу пропускают ток». Ученик Мишина — об операции на голеностопе

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, рассказал о недавно перенесённой операции на голеностопе.
«В конце июня сделали операцию. Вырезали оскольчатый перелом, также часть добавочной ладьевидной кости, которая встречается у малого количества людей. Вырезали именно часть, а не целиком, потому что она находится внутри сухожилия, которое резать нельзя. Пытались вырезать ту часть, которая находится вне этого сухожилия – в этом заключалась операция.
Больший ужас добавляло, что всё проходило под местным наркозом и я всё слышал. Самое неприятное – молоток, от ощущений которого не спас никакой наркоз. Три удара – и ощущение, что по всему телу пропускают электрический ток», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
На этапе Гран-при России в Самаре Ветлугин стал пятым. Матвей заявлен на этап в Перми, который пройдёт 26–27 ноября.
Полностью интервью с фигуристом Матвеем Ветлугиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 ноября, в 8:00 мск.
- 24 ноября 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:31
-
23:12
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:22
-
21:00
-
20:45
-
20:13
-
20:02
-
19:24
-
18:51
-
18:36
-
18:19
-
17:19
-
15:53
-
13:51
-
13:40
-
12:51
- 23 ноября 2022
-
22:42
-
19:05
-
18:39
-
18:29
-
17:04
-
16:23
-
14:33
-
11:20
-
11:03
-
09:55
-
09:30