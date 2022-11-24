«Ощущение, что по всему телу пропускают ток». Ученик Мишина — об операции на голеностопе

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, рассказал о недавно перенесённой операции на голеностопе.



«В конце июня сделали операцию. Вырезали оскольчатый перелом, также часть добавочной ладьевидной кости, которая встречается у малого количества людей. Вырезали именно часть, а не целиком, потому что она находится внутри сухожилия, которое резать нельзя. Пытались вырезать ту часть, которая находится вне этого сухожилия – в этом заключалась операция.



Больший ужас добавляло, что всё проходило под местным наркозом и я всё слышал. Самое неприятное – молоток, от ощущений которого не спас никакой наркоз. Три удара – и ощущение, что по всему телу пропускают электрический ток», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



На этапе Гран-при России в Самаре Ветлугин стал пятым. Матвей заявлен на этап в Перми, который пройдёт 26–27 ноября.



Полностью интервью с фигуристом Матвеем Ветлугиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 ноября, в 8:00 мск.