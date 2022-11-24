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Боброва: мне сказали насчёт Лутфуллина: Мишин имеет такого мальчика, зачем ему Коляда?

Боброва: мне сказали насчёт Лутфуллина: Мишин имеет такого мальчика, зачем ему Коляда?
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Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались об итогах этапа Гран-при России в Самаре в мужском одиночном катании.

Победу одержал 18-летний Глеб Лутфуллин, который тренируется в группе Алексея Мишина. Призёрами стали Александр Самарин и Марк Кондратюк из группы Светланы Соколовской. Претендовавший на медали Андрей Мозалёв потерял пять баллов из-за развязавшегося шнурка.

Журанков: «Более артистичные проиграли более атлетичным». Кондратюк и Мозалёв проиграли стабильности и атлетизму Лутфуллина и Самарина.

Боброва: Для меня Лутфуллин тоже очень хорошо катается. Мне нравятся его программы в этом году, он хорошо катит. Достаточно пластичный. В нём есть всё. Один человек мне сказал насчёт Лутфуллина: Мишин имеет такого мальчика, зачем ему Миша Коляда?

Журанков: Я бы с этим человеком, который тебе это сказал, серьёзно бы поспорил. У Лутфуллина есть четыре четверных в произвольной программе, которые он сделал. Четверной риттбергер с недокрутом, дальше — четверной тулуп, четверной сальхов сольно и в каскаде. Но всё равно Лутфуллин по сравнению с катанием Коляды — это не то.

Боброва: Я сейчас вообще с этим не спорю. Миша будет выигрывать, верни он свои прыжки! Лутфуллин молодой, подающий надежды, выиграл этап Гран-при. Есть мальчики, у которых есть прекрасные прыжки, но им сложно показать 9,75 во второй оценке. Есть, наоборот, ребята – катаются просто божественно, но у них нет этих четверных. Глеб Лутфуллин семимильными шагами будет выгребать для себя это первое место, потому что здесь и прыжки, и катание есть.

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