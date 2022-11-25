«Не можем предсказать будущее». Ученик Мишина — о возможности смены гражданства

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, ответил на вопрос о возможности смены гражданства из-за отстранения от международных соревнований.
«Тема с отстранением – тяжёлая для каждого. Это первый сезон, и федерация организовала потрясающую серию Гран-при. Пока у нас высокий уровень конкуренции между собой, мы держимся. Другой вопрос, какие мысли будут возникать у всех спортсменов, если это затянется на весь олимпийский цикл или на период дольше. Но мы не можем сейчас предсказать будущее, поэтому пока будем надеяться на то, что это закончится в ближайшее время. Если нет, то каждый спортсмен будет принимать решение, исходя из своих амбиций.
Задумывался ли я над сменой гражданства? На сегодняшний день нет», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с фигуристом Матвеем Ветлугиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 25 ноября, в 8:00 мск.
- 25 ноября 2022
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 ноября 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:31
-
23:12
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:22
-
21:00
-
20:45
-
20:13
-
20:02
-
19:24
-
18:51
-
18:36
-
18:19
-
17:19
-
15:53
-
13:51
-
13:40
-
12:51
- 23 ноября 2022
-
22:42
-
19:05
-
18:39
-
18:29
-
17:04