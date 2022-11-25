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«Не можем предсказать будущее». Ученик Мишина — о возможности смены гражданства

«Не можем предсказать будущее». Ученик Мишина — о возможности смены гражданства
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19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, ответил на вопрос о возможности смены гражданства из-за отстранения от международных соревнований.

«Тема с отстранением – тяжёлая для каждого. Это первый сезон, и федерация организовала потрясающую серию Гран-при. Пока у нас высокий уровень конкуренции между собой, мы держимся. Другой вопрос, какие мысли будут возникать у всех спортсменов, если это затянется на весь олимпийский цикл или на период дольше. Но мы не можем сейчас предсказать будущее, поэтому пока будем надеяться на то, что это закончится в ближайшее время. Если нет, то каждый спортсмен будет принимать решение, исходя из своих амбиций.

Задумывался ли я над сменой гражданства? На сегодняшний день нет», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с фигуристом Матвеем Ветлугиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 25 ноября, в 8:00 мск.

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