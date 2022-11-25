«Слышу это долго и часто». Ветлугин рассказал, как относится к сравнениям с Колядой
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19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, ответил на вопрос о сравнении с Михаилом Колядой по внешности и по качеству владения коньком.
«Как отношусь к таким сравнениям? И не приятно, и не обижает. Слышу это действительно долго и часто, привык к этому. Если кому-то хочется видеть какие-то отличительные черты Миши во мне, то почему нет? Не вижу в этом ничего плохого или хорошего, просто так есть», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
На этапе Гран-при России в Самаре Ветлугин, летом перенёсший операцию на голеностопе, стал пятым. Также Матвей заявлен на этап в Перми, который пройдёт 26–27 ноября.
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