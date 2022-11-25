Обожает Туктамышеву, пародирует Губерниева, работает судьёй. Интервью с Матвеем Ветлугиным

Кто же это там такой на льду? Со светлыми волосами, тренируется у Мишина, выправка, катается красиво… Но не Михаил Коляда. С 2021 года в команде Профессора занимается Матвей Ветлугин: родом он из Москвы, но уже больше года живёт в Петербурге и совершенствуется в «Звёздном льду».

До этапа в Самаре Ветлугин мог не доехать, однако успел подготовиться и занял пятое место. Летом у Матвея была операция, но от выхода в сезон он не отказался. А ещё Матвей тесно связан с другим зимним видом спорта – биатлоном. Очень жаль, что это интервью мы выпускаем только в текстовом формате – Матвей замечательно пародирует Дмитрия Губерниева.



Мы побеседовали с Ветлугиным между этапами в Самаре и Перми, и он откровенно рассказал об операции и периоде восстановления, о том, как сделать нафталинового «Крёстного отца» оригинальным, тех самых сравнениях с Колядой и даже о любимом биатлонисте в составе сборной России.

«Уже не надеялся, что буду выступать, это сродни чуду»

– В межсезонье ты перенёс операцию и только-только восстановился. Можешь рассказать чуть подробнее, почему потребовалось вмешательство и через что пришлось пройти?

– В конце июня сделали операцию. Вырезали оскольчатый перелом, также часть добавочной ладьевидной кости, которая встречается у малого количества людей. Вырезали именно часть, а не целиком, потому что она находится внутри сухожилия, которое резать нельзя. Пытались вырезать ту часть, которая находится вне этого сухожилия – в этом заключалась операция.

– Если честно, звучит очень страшно.

– Действительно, звучит страшно. Больший ужас добавляло, что всё проходило под местным наркозом и я всё слышал. Самое неприятное – молоток, от ощущений которого не спас никакой наркоз. Три удара – и ощущение, что по всему телу пропускают электрический ток.



Где-то две недели ходил с помощью костылей. Потом месяц – просто ходил, съездил подлечиться на море в августе. Потом ещё три недельки занимался укрепляющей ОФП и с сентября вышел на лёд. Месяц просто катались, занимались постановкой программ, начал потихоньку включать прыжки, но сделал это, наверное, чересчур быстро. Поэтому снова обострились проблемы – уже с тем сухожилием, которое нельзя было затрагивать, всё равно изменилось костное расположение, и ему нужно было привыкнуть. Прошёл курс ударно-волновой терапии, последний сеанс был за две-три недели до Самары. На четвёртый-пятый сеанс начал прыгать.



– И за такое короткое время удалось восстановить все тройные, включая аксель.

– Я уже не надеялся, что буду выступать. Это сродни чуду. Был заявлен, могли в любой момент сняться. А потом нога себя чувствовала неплохо, и в форму достаточно быстро вошёл, поэтому приняли решение выступать. Была авантюра, я считаю, она удалась.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

– А как себя чувствуешь сейчас? Нога не беспокоит?

– Беспокоит, но те проблемы, которые были именно с двумя косточками, ушли после операции. Потом болело сухожилие, потому что всё рядом и всё связано. Сейчас тоже есть определённые боли, они связаны с другой локализацией, поэтому предполагаю, что может возникать цепочка взаимосвязанных болевых ощущений. Буду лечить. Скоро всё закончится.



– Не сложно ли было бросать вызов и заявляться на два этапа подряд? Ещё и с разными часовыми поясами.

– Понимал, что это испытание: два старта подряд с разницей в пять дней. Но другого выхода не было – ни на третьем, ни на четвертом я бы никак не был готов выступать.



– В Перми планируешь исполнять тот же набор?

– Немного посложнее будет произвольная. Окончательное решение будет в последний день, но, скорее всего, в произвольной будет два акселя. Четверные – как скажет Алексей Николаевич. Большая вероятность, что нет.

«Если кто-то хочет видеть во мне черты Коляды, почему нет?»

– На этапе в Самаре Максим Траньков назвал тебя одним из главных открытий. Льстит похвала или стараешься не обращать внимание на то, что говорят вокруг?

– Льстит, безусловно. Обращаю внимание на комментарии Александра Гришина и Максима Транькова, безумно приятно. Это нисколько меня не расслабляет, не заставляет сбавить темпы работы. Наоборот, когда ты видишь отдачу в людях, в профессионалах, в специалистах, когда они положительно отзываются о проделанной работе, понимаешь – ты на правильном пути. Надо так же продолжать, чтобы в дальнейшем зрители, судьи, тренеры были довольны.



– Ты отмечал, что при переходе к Алексею Николаевичу пришлось полностью менять технику прыжков. Как это происходило – вы заново разучивали тройные?

– Это ещё более сложный процесс, чем заново разучивать тройные. Это сначала разрушить всё то, что не подходит под стандарты группы Алексея Николаевича, а потом на руинах заново выстраивать фундамент. И потом – уже само здание. Примерно полгода ушло только на то, чтобы я искоренил какие-то неправильные базовые составляющие прыжка, потом уже мы накладывали новые моменты, которые Алексей Николаевич считает обязательными в технике исполнения прыжков.

– После твоих прокатов мнения зрителей разделились. Одни кричали с трибун: «Мишин – браво!», а другие отмечали, что вмешательства Алексея Николаевича как будто бы пока и не видно – якобы была надежда, что «появятся прыжки», но увы. Тебе есть, что на это ответить?

– Безусловно, мы подстраивались под состояние здоровья. В том сезоне он ограничил исполнение лутца и флипа – зубцовых с правой ноги, пытались выстроить контент произвольной без прыжков, доставляющих болевые ощущения.



Давайте разберёмся сначала с более простыми тройными прыжками. Флип и лутц мы только начнём разрушать и создавать заново. Тройной аксель и четверной тулуп – это тот набор сложных прыжков, которым я обладал, поэтому мы сначала ими занялись. Легче или не легче стало их исполнять? Это можно судить по тому, насколько процентовка исполнения прыжков на соревнованиях улучшилась. Если кто-то хочет, чтобы у меня сразу все четверные появились – это просто невозможно сделать за такой короткий срок.



– Часто зрители находят параллели с Мишей Колядой – вы похожи внешне, компонентные, с хорошим коньком, у одного тренера занимаетесь. Как ты относишься к таким сравнениям – приятно или скорее раздражает? (в этот момент Матвей открывает на телефоне коллаж, где он и Михаил скользят в одинаковой позе – и они действительно напоминают друг друга. — Прим. «Чемпионата»)

– И не приятно, и не обижает. Слышу это действительно долго и часто, привык к этому. Если кому-то хочется видеть какие-то отличительные черты Миши во мне, то почему нет? Не вижу в этом ничего плохого или хорошего, просто так есть.

Матвей Ветлугин Михаил Коляда

– А тянешься ли ты за Мишей в чём-то? Может, как старший товарищ он даёт какие-то советы?

– Нет, мы с Мишей не общаемся. Не наблюдаю за ним на тренировках, мы все сконцентрированы на себе. У него такая манера общения, что он не тратит много энергии на то, чтобы что-то обсуждать.

– Конкуренция у вас в группе очень мощная – в сезон вышли четыре сильных одиночника, которые борются за самые высокие места. Это стимулирует работать ещё больше?

– Меня – нет, я абсолютно безразличен к количеству человек в группе – девочки, мальчики, кто что прыгает… Я привык понимать свои возможности на сегодняшний день: что конкретно я сделал на этой тренировке из того максимума, который мог. В чём стал лучше, выполнил ли все задачи.



– Может ли Лиза Туктамышева быть примером для своих одногруппников? Алексей Николаевич её называет «Статуей Свободы» для фигуристок за 20, а мальчикам есть чему у неё поучиться?

– Обожаю её (улыбается). Определённо, она может быть примером. Вы вдумайтесь, какой опыт в себе несёт Лиза – тогда, когда она начала выступать на взрослом уровне, я только-только пришёл в фигурное катание. Сколько она может дать полезных советов! У нас занятия в основном на тренировочной арене проходят, но выпал день, когда работали на главной. Выходим с Лизой, спрашиваю у неё: «Когда ты первый раз здесь выступала?». Она говорит: «На чемпионате России в 2007 году». Господи! Мне было четыре, и я начинал в этот момент учить фонарики.



– А какие советы давала Лиза?

– Она во всех отношениях приятный человек, который может поддержать беседу на различную тематику. Что касается тренировочного процесса – можем потом в раздевалке обсудить, почему что-то не получается, и Лиза может дать совет, что нужно сделать, чтобы исправить какую-то ошибку.

Елизавета Туктамышева и Матвей Ветлугин Фото: t.me/Tuktik_liza

«Когда Алексей Николаевич сказал: «Всё, будешь «Крёстным отцом», я подумал: «Нафталин»

– В этом году тебе удалось поработать с хореографом Елизаветой Навиславской – у вас были какие-то занятия по пластике или же ещё работа над актёрским мастерством? Как вообще ставили программу?

– Были занятия по пластической выразительности. В этом году удивительным образом получилось, что музыка была неготовой и нескомпонованной, и мы, имея отрывок в 30-40 секунд, ставили два захода. Потом приходили к тому моменту, где музыка заканчивалась, думали, что же дальше ставить, добавляли дальше музыку, поступательно составляли композицию и придумывали новые заходы. Вот так ставили с Кириллом Алёшиным программу. А позже для добавления хореографии, задумки, идеи, рук подключилась Елизавета. Занятия проходили на льду, нам хватило трёх или четырёх занятий по одному часу, чтобы расставить все руки. Далее мы уже отрабатывали всё с Татьяной Прокофьевой – и на льду, и в зале долго, с зеркалом.



– Получается, именно Кирилл Алёшин поставил этого «Крёстного отца»?

– У него первый опыт с одиночниками – со мной и с Глебом [Лутфуллиным], ему он тоже произвольную ставил.

– Как он тебе в работе?

– Он молодец. Учитывая ещё, что это его первые программы… Кирилл – настоящий педант и безумный труженик, он будет в 12 ночи доделывать музыку, если мне в очередной раз что-то в ней не нравится, или придумывать, как же сделать заход более удобным. Или какие-то тонкости, которые в силу танцорского прошлого он не совсем понимает в одиночном катании – он придёт домой, разберёт, вернётся: «Всё, я понял». Я безумно симпатизирую его трудолюбию и ответственности.



– А «Крëстный отец» – не слишком заезженная тема?

– Давайте скажу, как просил Алексей Николаевич: «Мы выбираем музыку из картотеки молодости Мишина».

Алексей Мишин и Матвей Ветлугин Фото: Из личного архива Матвея Ветлугина

– В июне вы находились на стадии выбора музыки, и, если мне не изменяет память, ты хотел катать что-то восточное.

– Идея была резко отвергнута (улыбается). И когда Алексей Николаевич сказал: «Всё, будешь «Крёстным отцом», я подумал: «Нафталин» (смеётся). Дальше мы с Кириллом уже думали, а как же сделать так, чтобы повторяющийся монотонный мотив не стал скучен уже к концу первой минуты. И нашли три композиции, в последней есть и нотки востока. Я её называю «восточный рок», поэтому часть моего желания всё-таки исполнилась, присутствует в произвольной программе.



– Короткая программа «Пушкин» оставлена на второй сезон, не сталкивался ли с тем, что поднадоело её катать?

– Да вы что! Мы ещё её доработали, насколько это видно – не знаю, но с Татьяной Николаевной поставили новые движения, новые шаги. С Кириллом над дорожкой поработали основательно. Прошлый сезон был сложный, трансформационный, нога ещё не была долечена, только я пришёл в группу, поэтому не всё ей сказал. Мне хочется и в этом сезоне получать удовольствие от этой программы, поэтому решили оставить. К тому же сложно было менять сразу две программы в такой короткий срок.



Надеюсь, что произвольная тоже подтянется, и буду доезжать её нормально.



– Сейчас именно физики не хватает?

– Конечно. Я после хореодорожки на волевых сделал последний флип-тулуп – и встал. Потому что больше я и на тренировках не мог катать, говорил в этот момент: «Всё, иначе вы меня сейчас унесёте». И меня буквально уносили из «кика» (смеётся). Первые два поклона сделал с руками и понял, что даже руки с трудом поднимаются, поэтому просто головой кивал.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

– Ты недавно сдал экзамен на оператора ввода данных и планируешь в будущем стать техническим специалистом. На каких соревнованиях уже удаётся поработать?

– Периодически работаю, да. С 2019 года вовлечён в это, тогда проходило первенство Москвы по младшему возрасту в «Москвиче», и я подошёл к главному судье. Мне было интересно, как происходит выставление оценок, просмотр элементов на повторе. Сказал: «Безумно бы хотелось посидеть рядом с технической бригадой, послушать, на что обращают внимание, как ставят уровни». И вот так потихоньку втянулся, мне очень понравилось, а сейчас смог сдать экзамен.



Сейчас, когда есть возможность на выходных, на некоторых детских стартах удаётся посудить. Я быстро обучился, после завершения карьеры свяжу с этим свою деятельность.



– Помогает ли опыт судейства во время прокатов?

– Определённо, но не в том плане, что во время проката идёт подсчёт оценок или я думаю, сколько же мне за него поставят. В дорожках – более акцентированное внимание на блоки, выезды из поворотов. Если у тебя есть черта «восемь оборотов» во вращении, ты понимаешь, что это не то, как тебе кажется восемь, а то, что они считают за восемь. Ты сел и думаешь – вот, уже один оборот, а нет. Обращаешь внимание на те детали, к которым очень щепетильно относятся судьи.

«Сможет ли Губерниев комментировать фигурное катание? «Давай, поднажми, родненький, последний прыжочек, вся страна следит!»

– Я читала, что твой дедушка – двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. Тебя не хотели отдать в какой-то из лыжных видов спорта?

– Нет, мама сразу выбрала фигурное катание. Потому что сама незначительное время в детстве занималась.



– А самого в биатлон не тянуло?

– Очень. Сейчас слежу, но в этом сезоне не так интересно, потому что он закрытый. Хочется болеть за наших спортсменов в соперничестве с иностранцами. А так – смотрю каждый год, слежу за новостями, за сменой тренерских штабов, выборами президента СБР. Так что я в теме.



– За то время, пока следишь, можешь кого-то выделить из своих фаворитов?

– Мне так нравится молодой, пришедший в том году Серохвостов! Душевный, очень харизматичный спортсмен, что обычно не свойственно биатлонистам.

– Как тебе комментирование Дмитрия Губерниева?

– Без его комментариев было бы намного скучнее смотреть биатлон.



– Он бы смог прокомментировать фигурное катание?

– Мне бы очень хотелось (улыбается). На пару с Гришиным если бы они сидели: «Давай, поднажми, родненький, последний прыжочек, вся страна следит!»



– Ещё немного о хобби: ты говорил, что хотел бы обучиться игре на музыкальных инструментах – скрипка, пианино. Был какой-то опыт в детстве?

– Нет, не было. Занятия по вокалу тоже входят в такой вишлист планов на будущее, но сейчас много времени отнимает учёба. Не могу себе позволить после тренировок и после вечернего выполнения заданий ещё потом ходить на занятия. Но после университета то свободное время, которое появится, я смогу уделить творческой составляющей. Пока пение в душе (смеётся).

Матвей Ветлугин Фото: Из личного архива спортсмена

– Учёба в спортивном вузе тоже может быть серьёзной?

– Зависит от цели. Если хочешь закрыть любой предмет, лишь бы его закрыть, на тройку – то это бы в разы меньше ресурсов у меня отнимало. Всё-таки стараюсь на «отлично» учиться. Индивидуальный график нисколько не освобождает действующих спортсменов от объёма сдаваемых предметов, просто позволяет отсрочить что-то, если интенсивный соревновательный период или какие-то сборы. А так требуют столько же, сколько с остальных.



– И напоследок: важный вопрос, который не могу не задать. Каково соревноваться в период международного бана и что думаешь о возможности смены спортивного гражданства?

– Тема с отстранением – тяжёлая для каждого. Это первый сезон, и федерация организовала потрясающую серию Гран-при. Пока у нас высокий уровень конкуренции между собой, мы держимся. Другой вопрос, какие мысли будут возникать у всех спортсменов, если это затянется на весь олимпийский цикл или на период дольше. Но мы не можем сейчас предсказать будущее, поэтому пока будем надеяться на то, что это закончится в ближайшее время. Если нет – то каждый спортсмен будет принимать решение, исходя из своих амбиций.



– Лично ты пока не задумывался о смене гражданства?

– На сегодняшний день нет.