Жулин: восхищаюсь 25-летней Туктамышевой. Даже страшно произносить такую цифру

Чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о серебряном призёре чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавете Туктамышевой.
«Очень понравилось выступление Туктамышевой в Москве. Я восхищен девушкой, которой 25 лет. Даже страшно произносить цифру на фоне того, что вообще сейчас происходит в женском одиночном катании.
Она блистательно откаталась. Два тройных акселя, было одно падение. Преклоняюсь перед Лизой и ее тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Это очень крутые люди, побольше бы таких», — приводят слова Александра Жулина «Известия».
Ранее Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Для спортсменки группы Мишина в Перми пройдёт второй этап серии.
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