Загитова призналась Москвиной, что в постолимпийском сезоне набрала форму только к ЧМ

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина, специализирующаяся на работе со спортивными парами, в интервью олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой рассказала, как бронзовые призёры Игр в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов входят в сезон-2022/2023.
«С предыдущими поколениями спортсменов, которые я тренировала, празднование длилось значительно дольше. Обычно спортсмены, которые успешно выступают на Олимпийских играх, начинают кататься где-то в сентябре-октябре и только к концу сезона входят в форму. Настя и Саша как-то быстрее вошли.
Я так думаю, ты-то это почувствовала», — сказала Москвина в сюжете Первого канала.
«Я в полной мере почувствовала. Как раз на чемпионат мира и вышла в хорошем состоянии», — ответила Загитова.
В сезоне-2018/2019 Загитова уступила на чемпионате Европы Софье Самодуровой, а затем выиграла чемпионат мира.
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