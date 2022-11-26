Софья Муравьёва лидирует на этапе Гран-при России в Перми после КП, Туктамышева — 2-я
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В Перми фигуристки представили короткие программы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лидерство по итогам прокатов захватила ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. На втором месте идёт чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года Елизавета Туктамышева. Тройку призёров замыкает Ксения Синицына.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Короткая программа
1. Софья Муравьёва – 81,59 балла.
2. Елизавета Туктамышева – 78,74.
3. Ксения Синицына – 70,94.
4. Алина Горбачёва – 65,43.
5. Виктория Федянина – 64,62.
6. Виктория Нестерова – 60,76.
Отметим, что в общем зачёте этапов Гран-при России в данный момент лидирует Камила Валиева.
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