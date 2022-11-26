Софья Муравьёва лидирует на этапе Гран-при России в Перми после КП, Туктамышева — 2-я

В Перми фигуристки представили короткие программы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лидерство по итогам прокатов захватила ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. На втором месте идёт чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года Елизавета Туктамышева. Тройку призёров замыкает Ксения Синицына.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Короткая программа

1. Софья Муравьёва – 81,59 балла.

2. Елизавета Туктамышева – 78,74.

3. Ксения Синицына – 70,94.

4. Алина Горбачёва – 65,43.

5. Виктория Федянина – 64,62.

6. Виктория Нестерова – 60,76.

Отметим, что в общем зачёте этапов Гран-при России в данный момент лидирует Камила Валиева.