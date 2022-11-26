Софья Муравьёва ответила на вопрос, что сказал ей Евгений Плющенко на Гран-при в Перми

Российская фигуристка Софья Муравьёва поделилась мыслями о выступлении на этапе Гран-при в Перми.

«Я старалась катать так же, как на тренировках, если ты здесь что-то не так сделаешь, что-то больше, можно в любой момент упасть. Сейчас буду смотреть прокаты, где недочёты, где хорошо, где плохо», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



Что сказал Евгений Плющенко?

«Секрет».



Про настроение:

«Настроение хорошее, не то что отличное, потому что мне кажется можно было лучше, я опять очень нервничала, не знаю почему. Сейчас ещё раз буду смотреть».



Про поддержку в Перми:

«Я была в Перми в прошлом году. Поддержка очень хорошая, очень классная, мне очень понравилось».



Тройной аксель уже стал стабильным?

«Да. У меня сегодня утром он, правда, не очень получался, но на тренировках обычно всегда есть и пять из пяти делаю без проблем».



Не любишь утром тренироваться?

«Не знаю. У меня как сегодня тренировка была не очень, и в Москве тоже перед произвольной была не очень. Не знаю, как так получается, но утром — да, не очень люблю, лучше вечером».