Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва ответила на вопрос, что сказал ей Евгений Плющенко на Гран-при в Перми

Софья Муравьёва ответила на вопрос, что сказал ей Евгений Плющенко на Гран-при в Перми
Комментарии

Российская фигуристка Софья Муравьёва поделилась мыслями о выступлении на этапе Гран-при в Перми.

«Я старалась катать так же, как на тренировках, если ты здесь что-то не так сделаешь, что-то больше, можно в любой момент упасть. Сейчас буду смотреть прокаты, где недочёты, где хорошо, где плохо», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Что сказал Евгений Плющенко?
«Секрет».

Про настроение:
«Настроение хорошее, не то что отличное, потому что мне кажется можно было лучше, я опять очень нервничала, не знаю почему. Сейчас ещё раз буду смотреть».

Про поддержку в Перми:
«Я была в Перми в прошлом году. Поддержка очень хорошая, очень классная, мне очень понравилось».

Тройной аксель уже стал стабильным?
«Да. У меня сегодня утром он, правда, не очень получался, но на тренировках обычно всегда есть и пять из пяти делаю без проблем».

Не любишь утром тренироваться?
«Не знаю. У меня как сегодня тренировка была не очень, и в Москве тоже перед произвольной была не очень. Не знаю, как так получается, но утром — да, не очень люблю, лучше вечером».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022