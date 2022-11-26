Президент ФФКМ — о «Битве школ»: суперидея, такого никто никогда не делал

Президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов высказался о «Битве школ».



«Мне кажется, это суперидея, это новый толчок, такого никто никогда не делал. Идея пришла Нине Михайловне Мозер, она была инициатором. Я думаю, этот турнир с каждым годом будет только популяризироваться. Это дополнительный стимул для наших юных спортсменов развиваться, соревноваться. Сейчас все увидели, что это такое, мне кажется, на следующем этапе каждая школа будет приезжать и болеть за тех ребят, которые попали на этот турнир. Я общаюсь практически со всеми школами, представляете, в школах идёт теперь борьба, кто поедет на этот турнир. Это же замечательно! Флаги висят, дети радуются. Это супермероприятие!



Это заслуга всей команды, Федерации фигурного катания Москвы. Мы благодарны правительству Москвы, департаменту спорта, Сергею Семёновичу Собянину, вам, журналистам, что освещаете этот турнир. Я бы хотел вас попросить освещать, чтобы это развивалось и популяризировалось, ведь этим детям нужна цель в это непростое время, чтобы они чувствовали нужность тем, что они делают. Колоссальные усилия каждого ребёнка тратятся каждый день, и вот он результат. Экраны, подарки, красивый свет, музыка фотографии — замечательно.



Как возникла идея пригласить выступить Косторную и Щербакову? Они едут с удовольствием сюда сами, потому что это очень хорошее мероприятие. Они прошли это всё, и они едут сами сюда, и мы за это очень благодарны. Наши юные спортсмены с воодушевлением смотрят на эти показательные выступления. Спасибо большое и Ане, и Алёне. Сохранится ли идея звать звёзд на следующие этапы? Конечно. Кто это будет — увидите.



Есть ли в планах ещё какие-то соревнования в необычных форматах? Они есть, но это постепенно, вы это всё увидите», — передаёт слова Абдурахманова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.