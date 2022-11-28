23-летняя Евгения Медведева выложила шикарные фото в откровенном платье

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она показала фотографии в откровенном платье с открытыми плечами.

«Красивые бёдра и красные губы», — подписала снимки Медведева.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МЕДВЕДЕВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МЕДВЕДЕВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МЕДВЕДЕВОЙ

После зимних Олимпиады 2018 года Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.



В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой блогер Даня Милохин неожиданно покинул программу, заменил его актёр Фёдор Федотов.

