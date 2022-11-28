Анна Щербакова – о травме: идёт восстановление. Заканчивать карьеру пока не планирую

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что не планирует завершать карьеру

«После Олимпиады у нас была середина сезона, я докатала его до конца. У нас еще планировался чемпионат мира, но вместо него был Кубок Первого канала. Сейчас у меня такая вынужденная пауза – мне сделали операцию на коленку. Она меня беспокоила. Решили, что сейчас самое лучшее время, чтобы с ней разобраться и не тянуть за собой. До этого все время говорили: до Олимпиады подождем, а там разберемся. Это была операция, которую не стоило откладывать дальше.

Заканчивать карьеру пока не планирую. Сейчас у меня идёт восстановление. Я вернулась к тренировкам, но по двум причинам они ещё не полноценные. В первую очередь, по состоянию здоровья еще нельзя. Я соблюдаю рекомендации врачей и постепенно возвращаюсь к нагрузкам. Во-вторых, у меня сейчас очень много проектов, занятой график. Когда полноценно вернусь? Пока загадывать не могу», — рассказала Щербакова в интервью YouTube-каналу «Femitime TV».