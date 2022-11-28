Яна Рудковская: Гран-при России становится семейной драмой, как у Кардашьян

Музыкальный продюсер, предприниматель, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала результаты соревнований женщин на шестом этапе серии Гран-при России, который прошёл в Перми.

Их выиграла ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Она обошла воспитанницу Плющенко Софью Муравьёву на 0,79 балла.

«Гран-при становится семейной драмой, как у Кардашьян (смеётся) Соня Муравьёва — молодец, сделала всё, что могла. Наша команда её достойно встретит, все дети ждут её и болели за неё в академии. Она — наш лидер! Сериал «Гран-при России» раскручивается и к завершению становится всё интереснее, но и драматичнее одновременно — даже острее, чем история противостояния со штабом Тим Тутберидзе, которую так полюбили наши СМИ», — передаёт слова Рудковской Sport24.