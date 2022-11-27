Преимущество Туктамышевой — 0,79 балла! Развязка в лучших традициях Загитовой и Медведевой

Помните развязку в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане? Ту самую, между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой? Конечно, помните — произвольная программа вошла в золотую книгу фигурного катания и всего олимпийского спорта, а чемпионку и серебряного призёра разделили 1,31 балла.

Тогда это казалось мизером, но на этапе Гран-при России в Перми разрыв оказался ещё меньше! Конечно, мы не сравниваем Олимпийские игры и российский этап по накалу и важности, но сейчас, как говорится, чем богаты, тем и рады. Так вот, после отставания в короткой программе Елизавета Туктамышева обошла свою соперницу Софью Муравьёву и выиграла у неё 0,79 балла.

Меньше балла, только вдумайтесь!

Прежде чем выяснять, в каких аспектах Лиза была сильнее, собравшись после вчерашних ошибок на каскаде и дорожке шагов, стоит отметить, что этап получился классным по чистоте контента.

В короткой программе Туктамышева и Муравьёва приземлили по тройному акселю, в произвольной не отстали от самих себя и сделали ещё по два, а занявшая третье место Алина Горбачёва без падения исполнила четверной сальхов. К сожалению, с недокрутом, но на общее впечатление это никак не повлияло. Браво, девчонки!

Как себя вытащила Туктамышева?

Елизавете не нужно было геройствовать, чтобы отыграть у Софьи 2,85 балла. Произвольная программа — простор для творчества, рокировки проходили и при более серьёзной разнице.

Туктамышева и Муравьёва заявили примерно равный контент, из ультра-си — два тройных акселя, сольный и в каскаде. Но на помощь Лизе пришло изменение в правилах, которое было принято на летнем конгрессе ISU: секвенции стали оценивать так же, как каскады.

Софья Муравьёва Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Поэтому её тройной и двойной аксели через секвенцию теперь стоят выше, чем каскад из трикселя и двойного тулупа у Муравьёвой, а именно — как получилось по итогу — 13,70 балла против 9,62. А вот сольные тройные аксели судьи оценили абсолютно одинаково — по 10,40. Какая плотная борьба!

Елизавета исправилась на дорожке шагов и выкатала её на четвёртый уровень, у Софьи — только третий. Зато подвело вторым уровнем одно из вращений, но и Муравьёва не «выбила» только четвёртые.

Конечно, Императрице помогли компоненты: нынешняя произвольная программа под композицию Игоря Крутого «Одиночество» — пожалуй, одна из её лучших постановок. «Ромео и Джульетта» подходит Соне Муравьёвой — но это не тот случай, когда великая классика выигрывает у свежего взгляда.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я сегодня каталась, мне показалось, намного лучше, чем на предыдущем этапе, старалась всё выделывать после вчерашнего. Всё, что поставлено, я всё действительно вроде как сделала. Старалась сделать хорошо вращения, прыжки. Единственное, лутц — тулуп коварный, не могу пока. Точнее, на тренировках делаю, не знаю, надо, видимо, натренировать, обидно за него. В целом два акселя, лутц, риттбергер — по ощущениям мне понравились. Было сегодня легко кататься, поэтому я, в принципе, довольна. Было легче, чем в Москве», — прокомментировала победу Туктамышева.

Это её вторая победа на Гран-при России, третья — в сезоне, если учитывать мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Теперь впереди прыжковый турнир, где Лиза надеется приземлить четверной тулуп, и чемпионат России. Получится ли выгрызть у юных соперниц более важный титул? А почему бы и нет?