Дэвис и Смолкин рассказали, выступят ли на чемпионате России — 2023 в Красноярске

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, сообщил, что они не выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
«Ждать ли нас на чемпионате России? К сожалению, нет», — сказал Смолкин в беседе с Екатериной Бобровой и Андреем Журанковым для подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
Полную версию интервью с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным смотрите сегодня в подкасте «Ход коньком». Расшифровку читайте на «Чемпионате».
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