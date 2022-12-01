Смолкин: за неделю до контрольных прокатов к моей семье пришёл участковый с повесткой

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, признался, что за неделю до контрольных прокатов ему пришла повестка.

«Самое худшее — то, что за неделю до объявления о мобилизации, за неделю до контрольных прокатов, к моей семье пришёл участковый уже с повесткой. Интересовался о том, где я, что я. Мы сели просто обсудить с Дианой, с семьями, с тренерами, что, если мы приезжаем, совершенно неизвестно, в какую ситуацию мы попадаем бумажно-бюрократическую. Все эти процедуры, как они будут происходить, что будет конкретно со мной происходить, будет ли у нас возможность выступить и после вернуться в наш дом.

Мы здесь живём четвёртый год, у нас здесь быт, команда, мы здесь тренируемся, и у нас нет планов менять свою жизнь. Не хотелось бы, по крайней мере. Для нас важно тренироваться там, где мы тренируемся. Мы считаем, что для нашей карьеры это невероятный плюс и возможность, которой нет у многих, кто хотел бы делать то же самое. Мы не хотели бы с ней распрощаться. Поэтому это был очень большой риск и по-прежнему является большим, не очень оправданным риском. Поэтому сейчас пока такой сезон — никакой сезон — лучше мы решили переждать. У нас есть над чем работать, мы не теряем время», — сказал Смолкин в беседе с Екатериной Бобровой и Андреем Журанковым для подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».



Полную версию интервью с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным смотрите сегодня в подкасте «Ход коньком». Расшифровку читайте на «Чемпионате».