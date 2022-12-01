Дэвис и Смолкин объяснили, почему ушли от тренера Шпильбанда

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин объяснили, почему в межсезонье ушли от тренера Игоря Шпильбанда.

Дэвис и Смолкин, представлявшие Россию на Олимпийских играх – 2022, перешли к Алексею Килякову и Елене Новак.

«В течение сезона мы смотрели, мы соревновались, много выступали — и на Гран-при, и на международных соревнованиях. Европа, Олимпиада. Постоянно сталкивались с лучшими парами, мы смотрели, ходили на все тренировки на всех турнирах, старались все вещи подмечать — кто как работает, кто что делает. Сравнивали, что нужно делать, чтобы оказаться там с ними и быть конкурентоспособными в дальнейшем. Понятно, что прошлый сезон был просто заявкой на будущее. Но мы понимали, что дальше надо что-то сделать, продолжать двигаться, это только начало. В течение всего сезона мы это обсуждали, и после Олимпиады вопрос встал очень остро: мы почувствовали, что нам не хотелось терять ни одной секунды на льду, нам очень важно было делать что-то новое, искать новые направления, развивать себя по-другому. И работа над скольжением была очень важна – в частности, в группе Елены [Новак] и Алексея [Килякова] этому уделяется огромное количество внимания, это то, что даёт тебе свободу на льду, общение телами, сердцем. Если ты не стоишь на ногах, это довольно сложно сделать. И хореографические составляюшие — те придумки, которые были в их парах, впечатляли как минимум!

Понятно, что есть Кацалапов и Сизерон, кто просто летает, на дугах, все эти взаимоотношения, а есть пары чуть пониже уровнем, которые где-то ползут, где-то таз отставляют, где-то зубчики. Но эти тренеры находят для своих пар совершенно нелогичные решения, которые работают почему-то позиционно. Оказывается, можно было с другой стороны повернуться, а почему мы не догадались? И как-то всё это логично, и этот вопрос, который задаёшь себе: почему мы не догадались? Как мыслить так же? Как выйти из этой коробки и начать смотреть во все стороны, а не только туда, куда мы привыкли смотреть? Этот вопрос мы часто в последние годы себе задавали, хотя считаем, что наши программы были очень успешные – и ритм-танец, и произвольный были очень удачными и нам очень походили. Мы с Игорем провели большую работу, и мне кажется, он выжал из нас то, что позволило нам проехать по всем главным турнирам сезона. Не могу сказать, что мы чувствовали себя отстающими. Но чувствовали, что ребята движутся к чему-то новому как будто, а мы стараемся сделать хорошо то, что уже существует. И это напрягало. Мы боялись очень упустить момент», — сказал Смолкин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».