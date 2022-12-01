«В России ставят по-другому». Дэвис и Смолкин — о танцах на Гран-при России

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сравнили постановку танцев в России и США, где они живут и тренируются.
Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и не выступят на чемпионате страны.
«За результатами, наверное, не следим, это, уж простите, немножко… Ладно, неважно (смеётся). Результат в данном случае там не важен, но да, мы смотрим, может быть, не прямо всё и не всех, поскольку в России очень много спортсменов – и в одиночном, и в танцах. Можно до утра смотреть один вид. Но смотрим, тоже ребята прогрессируют. Всё равно в программах, в постановках есть какая-то разница. Не знаю, северо-запад это или индивидуально спортсмены, но есть разница между тем, что мы наблюдаем на международной арене, и тем, что внутри России ставится. Нам понравился произвольный танец ребят Анжелики Крыловой, Василисы с Валерой – там очень много интересных вещей, очень достойно», — сказал Смолкин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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