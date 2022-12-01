Дэвис и Смолкин рассказали, почему уехали тренироваться в США
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, почему уехали тренироваться в США. Причины оказались в первую очередь личными.
«Бабушка была неотъемлемой частью жизни Дианы, и в общем после её ухода, наверное, причин оставаться одной в Москве большую часть времени в 15-16 на тот момент лет больше не было. Поэтому это такое комплексное решение, которое совпало со всем, что мы давно хотели. Не то что мы хотели в Соединённые Штаты, мы хотели работать с определёнными специалистами, которые здесь работают. Вопрос дальше был выбрать и не прогадать, и уверен: мы не прогадали», — сказал Смолкин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Бабушка Дианы, мама тренера Этери Тутберидзе — Этери Петровна Тутберидзе, умерла 8 ноября 2018 года.
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