Тренер Гончаренко усомнилась, что Дэвис и Смолкин ещё когда-то выступят в России

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на отказ танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин выступить на чемпионате России, который пройдёт в Красноярске в декабре.
Дэвис и Смолкин живут и тренируются в США. Ранее они пропустили контрольные прокаты национальной команды и этапы серии Гран-при России.
«В принципе, ощущение, что будет нечто подобное, присутствовало. Их не было на российских соревнованиях с начала сезона. У многих специалистов было подозрение, что, возможно, их не будет и на чемпионате России.
Ничего, у нас много прекрасных пар, которые катались на этапах Гран-при. Есть многообещающее поколение, свято место пусто не бывает. Выступят ли они ещё в России? Не знаю, но лично для меня это сомнительно», – приводит слова Гончаренко Metaratings.
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