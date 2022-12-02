Исполком ФФККР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на пост главного тренера сборной

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Елена Чайковская — заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств России, мастер спорта СССР, председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее эту должность занимал президент ФФККР Александр Георгиевич Горшков, возглавлявший федерацию с 2010 года. Александр Горшков ушёл из жизни 17 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти президента ФФККР стал инфаркт. Горшков в паре с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году, выиграли Олимпийские игры 1976 года, став первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду.