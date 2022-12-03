Сотникова — о Дэвис и Смолкине: мы не боги, чтобы судить людей за их поступки
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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова высказалась о возможной смене гражданства танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Фигуристы живут и тренируются в США. В сезоне-2022/2023 Дэвис и Смолкин не приезжали на контрольные прокаты национальной команды, не выступили ни на одном этапе Гран-при России и не приедут на чемпионат страны.
«Я ни в коем случае их не осуждаю. Спортсмены и раньше переходили в сборную другой страны. Мы не боги, чтобы судить людей за их поступки. Каждый человек решает сам свою судьбу. Люди могут высказывать своё мнение. Если они хотят – почему мы должны препятствовать?» — приводит слова Сотниковой Metaratings.
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