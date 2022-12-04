Загитова и Хрусталёв стали ведущими чемпионата России по прыжкам

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова и актёр Дмитрий Хрусталёв стали ведущими чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.
В командном турнире сразятся фигуристы тренеров Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко. Затем пройдут личные турниры одиночников и одиночниц.
Фото: ИЗ ЭФИРА ПЕРВОГО КАНАЛА
В результате жеребьёвки Евгений Семененко начнёт соревнования противостоянием с Арсением Федотовым. Пётр Гуменник будет бороться с Макаром Игнатовым, Глеб Лутфуллин – с Андреем Мозалёвым, Александр Самарин – с Владиславом Дикиджи, Дмитрий Алиев – с Никитой Сарновским. Отдельную пару составили Андрей Анисимов и Григорий Фёдоров, которые вчера, 3 декабря, вместе с Дикиджи составили тройку призёров квалификации.
Четыре фигуристки, которые не участвуют в командном турнире, начнут соревноваться с первого раунда. Алина Горбачёва поборется с Любовью Рубцовой, Анастасия Зинина – с Марией Гордеевой. Ещё шестеро спортсменок вступят в борьбу со второго раунда. Софья Титова сразится с Камилой Валиевой, Софья Акатьева – с Вероникой Жилиной, Софья Муравьёва и Алиса Двоеглазова – с победительницами первого раунда.
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