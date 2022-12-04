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Команда Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам

Команда Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам
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Команда Евгения Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.

В сборной Плющенко выступали Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Фигуристы выиграли четыре из пяти раундов и набрали в сумме 16 очков.

Второе место заняла команда Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов). На счету спортсменов 12 баллов.

На третьей строчке расположилась команда Алексея Мишина (Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский) — 8.

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