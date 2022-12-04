Татьяна Тарасова: ЧР по прыжкам приживётся. Уверена, мы зададим тренд всему миру!
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о чемпионате России по прыжкам. Победителем турнира стала команда Евгения Плющенко.
«Новое соревнования для нас всех, это было совершенно блистательно! Думаю, что со временем турнир по прыжкам приживётся у нас и будет продолжаться в дальнейшем. Уверена, мы зададим новый тренд всему миру! Вот увидите, потом весь мир будет устраивать подобные соревнования.
Кого-то одного из ребят сегодня выделить не могу. Все большие молодцы, порадовали! Отлично выступили, но они способны на большее. Хочу поздравить с победой команду Плющенко! И хотелось поблагодарить Транькова. Шикарная организация, замечательно всё провели!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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