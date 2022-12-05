Жулин считает, что Валиева возвращается на свой прежний уровень

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мыслями о выступлении олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам.

«Очень рад, что Камила победила, это важная победа. Она возвращается на свой прежний уровень. Думаю, что на чемпионате России она будет блистать», — приводит слова Жулина ТАСС.

В финале личного турнира на чемпионате России Камила победила Софью Муравьёву благодаря двум чистым четверным тулупам. Муравьёва сделала два тройных акселя, но этого не хватило. Третье место поделили между собой Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова.

Напомним, в командном турнире победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко. В сборной Плющенко выступали также Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник.