Томас Бах — о деле Камилы Валиевой: надеемся, что в ближайшее время CAS вынесет решение

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о ходе дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
«У нас были консультации с WADA по делу дела Валиевой. WADA решило передать дело в CAS. Надеемся, что в ближайшее время CAS вынесет решение и мы сможем наконец распределить медали между спортсменами, которые их заслужили. Но это решение должен принять CAS», — сказал Томас Бах на пресс-конференции.
Напомним, на Олимпийских играх 2020 года стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. На момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет. Несмотря на это, Камилу допустили до личного турнира, в котором она стала четвёртой. Церемония награждения по итогам командного турнира до сих пор не состоялась.
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