Передача дела Валиевой в CAS — предсказуемый ход. Скорее всего, Камилу признают виновной

Дело Камилы Валиевой сделало новый небольшой шаг вперёд: после того как его передали в Спортивный арбитражный суд (CAS), появился релиз о том, что может грозить российской фигуристке.

ВАДА выставило требования в соответствии с антидопинговыми стандартами: отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать все результаты, начиная с 25 декабря 2021 года (даты сдачи положительный допинг-пробы на триметазидин во время чемпионата России).

Если вердикт CAS будет отрицательным для Камилы, она лишится:

командного золота Олимпийских игр (вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым);

золота чемпионата России;

золота чемпионата Европы;

двух побед на этапах Гран-при России.

Что стало ясно?

То, что Валиева виновна и едва ли есть смягчающие обстоятельства. Смотрите: изначально РУСАДА должно было провести слушания и огласить вердикт по делу в августе-сентябре, но ничего не последовало, кроме релиза о том, что из-за возраста фигуристки итоговое решение могут и не сообщить.

Тогда ВАДА установило для РУСАДА крайний срок — 4 ноября. Но никаких слушаний, получается, не состоялось, и дело ушло в CAS.

Неужели РУСАДА отказалось бы оправдать Валиеву, усилиями государственных медиа ставшую символом России? Или хотя бы признать виновной, но с учётом каких-либо доказательств назначить условное наказание или, допустим, дисквалификацию сроком на месяц или шесть недель, которая затронула бы титулы чемпионки России и Европы, но оставила бы команде ОКР олимпийское золото.

Сборная ОКР после победы в командном турнире Олимпиады Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Конечно, наше антидопинговое агентство не упустило бы возможности триумфально вынести оправдательный приговор. И если оно так не сделало, значит, что-то пошло не так — значит, не получилось найти аргументов, которые доказывают полную невиновность спортсменки. Частичную – возможно, но это в любом случае не тянет на выговор или условную дисквалификацию. Значит, пусть приговор выносят иностранцы.

Почему это выгодно для России?

Ну, здесь всё просто. Спортивных чиновников устроило бы полное оправдание Камилы, но раз с этим не выйдет — пусть её обвиняет Запад. Наверняка поэтому в РУСАДА и не торопились, всячески оттягивая решение, когда поняли, что наказания не избежать.

А то как бы это выглядело в глазах среднестатистических российских зрителей, которые в феврале включили Олимпиаду раз в четыре года? А может, и не включили, услышав о допинге Валиевой в новостях. Камилу превратили в национальную героиню: по Москве развесили билборды с её лицом, в её поддержку высказывались в Роскосмосе, было записано даже какое-то совершенно дикое, адовое, кринжовое (можно подобрать и другие эпитеты) видео, где маленькую девочку-фигуристку окружают какие-то люди в форме.

И как же теперь представить этим зрителям, которые вряд ли вникали в тонкости и едва ли знают, что положительная допинг-проба действительно была, правду? А правда будет заключаться в том, что теперь уже 16-летняя спортсменка действительно виновна, и неважно, дадут ей запрашиваемые четыре года или скостят до двух. В том, что её (вернее, кого-то из окружения) оплошность лишила олимпийского золота и её саму, и пятерых партнёров по команде.

Поэтому выносить приговор будет CAS — будет легче выстроить для публики линию объяснений о том, что наших спортсменов опять бьют. И так забанили, не пуская на международные соревнования — ещё и за допинг наказали, да не сразу, а спустя почти год после Олимпиады.