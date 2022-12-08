Кондратюк — об ОИ-2022: думал о том, чтобы не испытать эмоций, которые испытал Коляда

Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк поделился рассказал о мыслях, которые у него были перед Олимпийскими играми 2022 года.
«Если бы довелось пережить Олимпиаду снова, и я бы заранее знал, что сумею хорошо откатать только один из турниров, сделал бы выбор в пользу командника. Одно дело — не лучшим образом проявить себя в личке, и совсем другое — подвести всю команду.
Когда я понял, что всё идет к тому, что я буду выступать в командном, думал как раз о том, что должен сделать всё от меня зависящее, чтобы не испытать тех эмоций, которые в моём понимании испытал на предыдущих Играх Миша (Коляда – прим. «Чемпионата»). Зная свой характер, я бы грыз себя очень-очень долго. Может быть, всю жизнь», – приводит слова Кондратюка RT.
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