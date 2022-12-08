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Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Москвы, выполнив четверной тулуп

Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Москвы, выполнив четверной тулуп
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Бывшая ученица олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Анастасия Зинина стала победительницей чемпионата Москвы по фигурному катанию. 15-летняя спортсменка показала результат в 210,59 балла. Второе место завоевала Мария Агаева. Ей удалось набрать 193,92. Бронзовую награду получила Мария Парамонова – 181,12. Марии Ребровой не хватило считанных сотых до пьедестала (180,80).

Чемпионат Москвы. Женщины

Итоговое положение

1. Анастасия Зинина – 210,59.

2. Мария Агаева – 193,92.

3. Мария Парамонова – 181,12.

4. Мария Реброва – 180,80.

5. Анастасия Морозова – 171,28.

6. Мария Крыжова – 158,68.

Отметим, что в произвольной программе Анастасия Зинина выполнила каскад из четверного и двойного тулупов, но упала на четверном тулупе.

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