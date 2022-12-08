Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Москвы, выполнив четверной тулуп
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Бывшая ученица олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Анастасия Зинина стала победительницей чемпионата Москвы по фигурному катанию. 15-летняя спортсменка показала результат в 210,59 балла. Второе место завоевала Мария Агаева. Ей удалось набрать 193,92. Бронзовую награду получила Мария Парамонова – 181,12. Марии Ребровой не хватило считанных сотых до пьедестала (180,80).
Чемпионат Москвы. Женщины
Итоговое положение
1. Анастасия Зинина – 210,59.
2. Мария Агаева – 193,92.
3. Мария Парамонова – 181,12.
4. Мария Реброва – 180,80.
5. Анастасия Морозова – 171,28.
6. Мария Крыжова – 158,68.
Отметим, что в произвольной программе Анастасия Зинина выполнила каскад из четверного и двойного тулупов, но упала на четверном тулупе.
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