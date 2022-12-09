Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Катарина Гербольдт ответила, заслуженно ли Валиева стала чемпионкой России по прыжкам

Катарина Гербольдт ответила, заслуженно ли Валиева стала чемпионкой России по прыжкам
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о победе Камилы Валиевой в чемпионате России по прыжкам.

— В личном турнире легко победила Камила Валиева. Как вы считаете, заслуженно? Нескорые считают, что вместо Камилы должна была проходить в финал Софья Акатьева.

— Судить — это не моя работа. Если судьи так решили, значит, это было верное решение. У Камилы есть свои плюсы, есть свои минусы, но, значит, на сегодняшний день она выглядела увереннее, может, с какой-то стороны достойнее. Если они обе приземлили… Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то больше понравилось это исполнение, кому-то — другое. Есть свои правила, за что дают надбавки, за что ставят минусы. Я думаю, что каждая из них это знала и старалась набрать побольше баллов на заходах, на выездах.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 9 декабря, в 8:00.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022