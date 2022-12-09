Катарина Гербольдт ответила, заслуженно ли Валиева стала чемпионкой России по прыжкам

Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о победе Камилы Валиевой в чемпионате России по прыжкам.
— В личном турнире легко победила Камила Валиева. Как вы считаете, заслуженно? Нескорые считают, что вместо Камилы должна была проходить в финал Софья Акатьева.
— Судить — это не моя работа. Если судьи так решили, значит, это было верное решение. У Камилы есть свои плюсы, есть свои минусы, но, значит, на сегодняшний день она выглядела увереннее, может, с какой-то стороны достойнее. Если они обе приземлили… Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то больше понравилось это исполнение, кому-то — другое. Есть свои правила, за что дают надбавки, за что ставят минусы. Я думаю, что каждая из них это знала и старалась набрать побольше баллов на заходах, на выездах.
Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 9 декабря, в 8:00.
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