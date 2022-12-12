«Всё бывает, мы не железные». Ковалёв — о раннем вылете с ЧР по прыжкам

Российский фигурист-одиночник Артём Ковалёв рассказал о своём раннем вылете с чемпионата России по прыжкам.



«Это дело случая. Все ребята всё прыгают, просто не пошло. Бывает такое, делаешь на тренировке пять из пяти на протяжении двух недель, каждый день, неважно, какое состояние, утро, вечер, – стопроцентная стабильность. А вышел на старт – малейший стресс, чуть не так завязал конёк, другие ощущения, потому что ты в костюме плюс зрители тебе аплодируют… Все эти факторы сходятся, ты стоишь весь сжатый, и твоя стабильность стремится к нулю. Идёшь и падаешь. Всё бывает, мы не железные. Я вчера с тройного сальхова упал, потому что перекрутил», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Артём Ковалёв – ученик Александра Волкова, призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призёр финала Кубка России (2022). Лучший результат на чемпионате России – восьмое место (ЧР-2021, Челябинск).



Полное интервью с Артёмом Ковалёвым выйдет 12 декабря в 8:00.