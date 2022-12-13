Ягудин — о Малинине: он единственный, кто не на словах сделал четверной аксель, а на деле

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о результатах финала Гран-при ISU в мужском одиночном катании.

Победу одержал японец Сёма Уно, исполнивший четверной аксель представитель США Илья Малинин стал бронзовым призёром.

«Я не смотрел. Только результаты сегодня утром по дороге на мастер-класс увидел (интервью было записано в воскресенье, 11 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Видел, что сделал Илья Малинин. Скажу так: есть он, и он на один шаг впереди. Он единственный, кто не на словах, как некоторые японские и другие фигуристы, сделал четверной аксель, а на деле, причём не только во время тренировочного процесса, а на соревнованиях. Это уникум, действительно. Но фигурное катание — это двоеборье: есть короткая программа, есть произвольная. Вот он проиграл сейчас финал Гран-при короткой программой», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте на «Чемпионате» завтра, 14 декабря, в 10:00.