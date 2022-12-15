Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде российский фигурист Михаил Коляда исполнит роль Храброго Льва в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
«Роль Храброго Льва в нашей сказке исполнит Михаил Коляда, сейчас он готовится к чемпионату России. Уговаривать не пришлось, будем по ходу действия прорабатывать. У нас абсолютный контакт, я знаю характер Миши, ставлю ему программы несколько лет. С точки зрения пластики он как раз как лев. Парных элементов у него пока нет, но если есть такой запрос, всё может быть, Женю Медведеву поднимет», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Михаил также является бронзовым призёром чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2017, 2018), серебряным призёром (2017) и победителем (2021) мирового командного чемпионата. На соревнованиях внутри страны он трижды выигрывал чемпионат России (2017, 2018, 2021) и трижды становился вице-чемпионом (2016, 2019, 2022).
- 15 декабря 2022
-
14:50
-
14:29
-
12:32
-
11:55
-
11:46
-
11:37
-
10:15
-
09:18
-
09:08
- 14 декабря 2022
-
22:29
-
22:18
-
21:51
-
21:25
-
21:06
-
20:26
-
19:47
-
16:00
-
15:16
-
15:15
-
11:52
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:53
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
00:27
- 13 декабря 2022
-
23:00
-
22:38
-
22:12
-
22:03
-
22:00
-
21:44