Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде российский фигурист Михаил Коляда исполнит роль Храброго Льва в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«Роль Храброго Льва в нашей сказке исполнит Михаил Коляда, сейчас он готовится к чемпионату России. Уговаривать не пришлось, будем по ходу действия прорабатывать. У нас абсолютный контакт, я знаю характер Миши, ставлю ему программы несколько лет. С точки зрения пластики он как раз как лев. Парных элементов у него пока нет, но если есть такой запрос, всё может быть, Женю Медведеву поднимет», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Михаил также является бронзовым призёром чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2017, 2018), серебряным призёром (2017) и победителем (2021) мирового командного чемпионата. На соревнованиях внутри страны он трижды выигрывал чемпионат России (2017, 2018, 2021) и трижды становился вице-чемпионом (2016, 2019, 2022).