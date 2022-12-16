Журанков — о Сакамото в финале Гран-при: вообще не чемпионское катание, всё объективно

Телекомментатор Андрей Журанков прокомментировал неудачное выступление двукратного бронзового призёра Олимпийских игр 2022 года в личном и командном турнире японской фигуристки Каори Сакамото в финале Гран-при ISU.
Японка заняла лишь пятое итоговое место в соревнованиях в произвольной программе.
«Каори прекрасно откатала короткую программу. Действительно самое размашистое свободное катание в короткой программе. И тут всё справедливо: она её выиграла. И по большому счёту короткая распределила всех достаточно чётко и объективно.
Но мы видели по сезону, что Каори не выкатывает произвольную. И на этапах Гран-при она не выкатывала обе программы стабильно, как в прошлом сезоне на чемпионате мира и Олимпиаде. Нет такого. И это подтвердилось на финале Гран-при. Вот он — этот провал. Тут даже обсуждать нечего. Тут всё: и пошли эти сдвоенные — двойной флип, двойной аксель, двойной тулуп, двойной тулуп, одинарный риттбергер. Это вообще не чемпионское катание, всё было объективно», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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