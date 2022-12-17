Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном соревновании, фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате России, который пройдёт в Красноярске. Об этом сообщает тренер спортсмена Алексей Мишин.

«Михаил Коляда, к сожалению, пропустит чемпионат России. У него обострение хронического синусита. Занимаемся лечением и будем потихоньку восстанавливаться. Все попытки срочно восстановиться до сегодняшнего дня были безуспешными», — цитирует Мишина «РИА Новости Спорт».

Соревнования начнутся 22 декабря и продолжатся вплоть до 25 декабря. Ранее телекомментатор Андрей Журанков спрогнозировал тройку призёров в мужском одиночном катании по итогам чемпионата России, включив туда Михаила Коляду и Марка Кондратюка.