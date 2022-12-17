Алексей Ягудин: отсутствие Михаила Коляды — потеря для чемпионата России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об отсутствии серебряного призёра Олимпиады-2018 в командном соревновании Михаила Коляды на чемпионате России.



«Что тут комментировать… Я не являюсь тренером или членом команды Михаила, не знаю деталей его состояния. Могу лишь пожелать здоровья Михаилу, чтобы он быстрее выздоровел. Ему не повезло и с ковидом перед Олимпиадой. Очень жаль! Безусловно, это потеря для чемпионата России», – сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее тренер Коляды Алексей Мишин рассказал, что он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья. Специалист заявил, что у российского фигуриста произошло обострение хронического синусита. Коляда проходит процесс восстановления, однако все попытки до этого оказались безуспешными.