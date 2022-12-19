Татьяна Навка: несмотря на то что я жена пресс-секретаря, я фигачу и работаю
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о своей работе.
«Я знаю, что я абсолютно честна перед собой, перед своей родиной, и вообще я ещё задолго до встречи с Дмитрием Сергеевичем Песковым стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, поэтому всего, что я в этой жизни делаю, я добиваюсь только своим трудом и своим напором. Несмотря на то что я жена пресс-секретаря, я здесь фигачу и работаю каждую ночь. У меня нет своего катка, к сожалению. Надеюсь, что он будет когда-то и у меня будет возможность тренировать не после 12 ночи», — сказала Навка в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
Татьяна Навка выиграла золото Олимпиады 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.
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