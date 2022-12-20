Видео: Трусова, Кондратюк и другие фигуристы Соколовской вылетели на ЧР в Красноярск

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова в социальных сетях показала, как группа её тренера Светланы Соколовской вылетает в Красноярск, где с 22 по 24 декабря пройдёт чемпионат России – 2023.

В кадр, помимо Трусовой и Соколовской, попали олимпийский чемпион в командном турнире, чемпион Европы и России Марк Кондратюк, Софья Самоделкина и серебряный призёр ЧЕ-2019 Александр Самарин.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Трусова в прошлом сезоне завоевала серебряную медаль на чемпионате России, тогда она представляла тренерский штаб Этери Тутберидзе, она покинула его после Олимпиады-2022. Помимо медали с Олимпиады, Трусова в своём активе имеет бронзу с чемпионата мира, две бронзы с чемпионата Европы и два золота с юниорского чемпионата мира.