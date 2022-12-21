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Коляде не нашли замену на чемпионате России. У мужчин выступят 17 участников вместо 18

Коляде не нашли замену на чемпионате России. У мужчин выступят 17 участников вместо 18
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Сегодня прошла жеребьёвка соревнований на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт с 22 по 24 декабря в Красноярске.

Примечательно, что серебряному призёру Олимпиады-2018 в командном соревновании Михаилу Коляде, который вынужден пропустить турнир из-за болезни, так и не нашли замену. В соревнованиях в одиночном катании у мужчин выступят 17 участников вместо 18.

Ранее тренер Коляды Алексей Мишин заявил, что у российского фигуриста произошло обострение хронического синусита. Коляда проходит процесс восстановления, однако все попытки до этого оказались безуспешными.

Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.

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